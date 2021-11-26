Российский психолог, писатель, телеведущий и радиоведущий Михаил Лабковский на своей странице в Instagram поделился советом о том, как прекратить бояться заболеть.

"Как прекратить бояться заболеть? Почему нам постоянно кажется, что с нами должно произойти что-то ужасное? Смотрите мой видеоответ", - говорится в подписи к публикации.

Day.Az представляет вниманию читателей это видео: