https://news.day.az/unusual/1408370.html Как прекратить бояться заболеть? - отвечает Лабковский - ВИДЕО
Как прекратить бояться заболеть? - отвечает Лабковский - ВИДЕО
Российский психолог, писатель, телеведущий и радиоведущий Михаил Лабковский на своей странице в Instagram поделился советом о том, как прекратить бояться заболеть.
"Как прекратить бояться заболеть? Почему нам постоянно кажется, что с нами должно произойти что-то ужасное? Смотрите мой видеоответ", - говорится в подписи к публикации.
Day.Az представляет вниманию читателей это видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре