Обнаружены две экзопланеты вокруг похожей на Солнце звезды

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении двух экзопланет, которые вращаются вокруг звезды солнечного типа HD 137496 возрастом 8,3 миллиарда лет. Оба объекта были идентифицированы как горячий супер-меркурий и холодный юпитер. Подробности об открытии представлены в статье, доступной в репозитории препринтов arXiv.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планеты идентифицированы космическим телескопом Kepler, который на сегодняшний день обнаружил более 2600 экзопланет. Открытие сделано, когда телескоп наблюдал HD 137496 в рамках миссии K2 с 23 августа 2017 года по 19 ноября 2017-го. Ученые выявили транзитные сигналы на кривой блеска HD 137496, возникающие, когда некоторый объект проходит на фоне диска звезды, и определили их планетную природу.

Самая близкая к звезде экзопланета HD 137496 b примерно на 30 процентов больше Земли и примерно в четыре раза массивнее нее. Эта планета состоит в основном из железа, а ядро ​​составляет более 70 процентов массы объекта. HD 137496 b обращается вокруг родительской звезды каждые 1,62 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли), а равновесная температура оценивается примерно в 2130 кельвинов.

Вторая экзопланета получила обозначение HD 137496 c. Она классифицирована как холодный юпитер с минимальной массой около 7,66 массы Юпитера, а его равновесная температура оценивается в примерно 370 кельвинов. Планета вращается вокруг HD 137496 по сильно эксцентричной (вытянутой) орбите каждые 480 дней на расстоянии 1,21 астрономической единицы от звезды.