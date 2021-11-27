Как контролировать постоянный голод зимой?

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой неконтролируемого голода, когда после, казалось бы, плотного приема пищи, уже буквально через час снова хочется есть. Причин у такого поведения организма может быть множество, а последствия одни - лишний вес, а в дальнейшем ряд хронических заболеваний с этим связанных. В нашем материале рассказываем о возможных причинах постоянного голода и о том, как с ним справляться, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

На самом деле вы испытываете жажду

Кажется, об этом слышали уже все, но мы все же повторим: сигналы голода и жажды наш мозг обрабатывает идентичным образом, поэтому в различении этих двух чувств очень легко ошибиться. Если вы постоянно чувствуете голод, попробуйте следить за количеством потребляемой жидкости. Если сложно держать в голове - записывайте или используйте специальные приложения для смартфона. Каждый раз, когда чувствуете голод, выпивайте полный стакан воды. Если голод не пройдет в течение 20-30 минут, можно поесть.

В вашем рационе не хватает клетчатки

Клетчатка - удивительное вещество, она не только способствует правильному пищеварению, но и заставляет вас дольше чувствовать сытость. Клетчатка бывает двух видов - растворимая и нерастворимая. Больше всего ее содержат овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые культуры. Если все эти продукты присутствуют в вашем рационе в достаточных количествах, с неконтролируемым чувством голода вы сталкиваться не должны.

Вы едите слишком мало белка

Эта проблема особенно часто касается тех, кто решил перейти на растительную диету. Все продукты растительного происхождения (за исключением сои) содержат неполноценные белки (о различии между животными и растительными белками мы писали здесь), а значит их необходимо сочетать определенным образом, чтобы организм ни в чем не нуждался. Если большая часть потребляемой вами пищи - углеводистая, чувство голода наступает в разы быстрее. Постоянное нарушение баланса белков и углеводов может привести к набору лишнего веса и ряду хронических заболеваний.

Вы мало спите

Как ни странно, но сон напрямую влияет на чувство голода. Некоторые исследования выявили связь между недостаточным сном и уровнем "гормона сытости" - лептина. Если у вас хронический недосып, организм будет отчаянно найти другие источники энергии. Причем самыми желанными источниками энергии для него станут быстрые углеводы - сахар, сладости и прочие "вредные продукты", которые дают быстрое, но короткое чувство насыщения.

Вы едите слишком много сахара

Опасность сладких продуктов заключается в том, что они вызывают резкий скачок глюкозы в крови. За скачком следует резкий спад, а это не только вызывает сильное чувство голода, но и повышает инсулинорезистентность организма, а значит, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа. Сладкие продукты, особенно это касается десертов и других блюд с добавленным сахаром, не утоляют чувство голода, но при этом очень калорийны. Постарайтесь ограничить количество потребляемого сахара (как понять, что вы едите его слишком много, читайте здесь) и неконтролируемый голод будет появляться гораздо реже или же исчезнет совсем.