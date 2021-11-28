22 фото, которые заставят вас пялиться в экран и ничего не понимать

Иногда в жизни так много вопросов и так мало ответов. Советуем вам не ломать сильно голову и придерживать челюсть при просмотре подборки этих странных мозговыносящих фотографий, передает Day.Az со ссылкой на lavender.land.

1. Охлажденная сырая курица, пытающаяся пройти контроль в аэропорту



2. Автомобиль, который кто-то каким-то чудом запихнул себе на балкон



3. Вот как этот человек смог проглотить очки?



4. Мне одному кажется, что это очень плохая идея?



5. И эта идейка тоже не лучше



6. Вы только посмотрите, какой чистюля!



7. Ой, какая милаха... а, кстати, что это?



8. Вы можете представить, какой силы был град, если смог сделать такое?



9. Дверь лифта - отличная идея для туалета. Как вообще такое могло произойти?



10. Это, видимо, писсуар для шпионов, ведь они тоже любят прятаться



11. Теперь мне это будет сниться в кошмарах



12. Боже, за что держится этот экскаватор? На него даже страшно смотреть



13. Этот дом трещит по швам. Буквально



14. Как вам такой необычный декор туалетной комнаты?



15. Последствия снежной метели в Буффало, штат Нью-Йорк



16. Что здесь вообще происходит?



17. Интересно, ей так удобно?



18. Буээээ

19. Техника безопасности - наше все!



20. Даже то, что он решил попытаться, уже говорит многое об уровне его развития



21. Всегда мечтали о собственном бассейне? Ловите лайфхак!



22. Думаете, это кукурузные хлопья? А вот и нет! Это набор для осветления волос

