Каши остаются предметом споров диетологов и адептов ЗОЖа по всему миру на протяжении десятилетий, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. Одни считают их источником лишних углеводов, другие - незаменимой частью рациона. Наука все же склоняется к второму, с одной оговоркой - зерно должно быть цельным, подвергнутым минимальной обработке (а вот от манки точно можно отказаться). Каши - ценный источник витаминов, минералов и медленных углеводов, они обеспечивают организм всем необходимым и позволяют надолго забыть о чувстве голода. Но в таком случае встает вопрос: а какая каша самая полезная?

Это звание специалисты по питанию единогласно присуждают гречке - в этой нелегкой борьбе она получила пальму первенства, совсем немного обойдя дробленый овес. Гречка необычайно богата клетчаткой. Высокое содержание клетчатки в гречневой крупе имеет два огромных плюса. Во-первых, пищевые волокна невероятно полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, клетчатка дает нам чувство насыщения, а значит, съев тарелку гречки на завтрак, вы еще очень долго не захотите есть.

Кроме того, гречка - один из продуктов-рекордсменов по содержанию растительного белка. Благодаря хорошо сбалансированному аминокислотному составу, белок в гречке очень высокого качества. Именно поэтому ее так любят спортсмены, веганы и вегетарианцы.

Минеральный состав гречки гораздо богаче, чем у других круп. Она содержит марганец, медь, магний, железо и фосфор. В тандеме эти минералы обеспечивают пользу для всех систем организма: железо и медь отвечают за здоровье сердечно-сосудистой системы, магний - за работу нервной системы и когнитивную функцию, фосфор и марганец незаменимы для правильного обмена веществ, регенерации тканей, роста и развития организма.

Количество антиоксидантов в гречке тоже вызывает восхищение - они защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращают развитие воспалительных процессов, замедляют процессы старения, значительно улучшают состояние кожи и защищают ее от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей.

Но, конечно, питаться одной только гречкой не стоит. Она может и самая полезная, но далеко не единственная крупа, которую стоит включить в рацион. Самое главное в питании - баланс и разнообразие.