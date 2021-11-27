В какое время можно выпить последнюю чашку кофе перед сном?

Чашка свежесваренного кофе - отличный способ начать утро. Благодаря высокому содержанию кофеина напиток бодрит, повышает работоспособность и концентрацию и помогает лучше сосредоточиться на поставленных задачах. Кофе не просто помогает "разбудить" организм - он способствует ускорению обменных процессов и жиросжиганию. Кроме того, напиток богат несколькими видами различных кислот, которые положительно влияют на работу мозга, сердца и печени, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Все вышеперечисленные свойства очень нужны нам по утрам, когда необходимо взбодриться. Однако, если злоупотреблять кофеином в течение дня, это может пагубно отразиться на организме. Кофе стимулирует работу сердца, и, если выпить его слишком много, есть риск сильного повышения давления и учащения частоты сердечных сокращений. Избыток кофеина так же может вызвать беспокойство и тревогу и, как ни странно, потерю концентрации и работоспособности. Еще один существенный риск - обезвоживание организма. Кофе обладает мощным мочегонным действием, поэтому с каждой чашкой кофе необходимо выпивать большой стакан чистой воды. Это защитит вас от неприятных последствий обезвоживания: отеков и слабости.

Врачи не рекомендуют пить больше двух чашек кофе в день: можно смело выпивать одну утром и одну в обед. В период особо напряженной работы можно добавить еще одну в середине дня, но не стоит делать этого на постоянной основе. В этом случае закономерно встает вопрос: а в какое время можно выпить последнюю чашку кофе? Если сделать это слишком поздно, действие кофеина не успеет пройти к ночи, и вы будете испытывать проблемы со сном.

Согласно последним научным данным, на распад кофеина в крови в среднем требуется около шести часов, а затем еще четыре на его выведение из организма. Из этого следует, что последняя чашка кофе должна быть выпита за 10 часов до сна. Но это в идеальном мире. В реальности же, в условиях жесткого рабочего графика, это практически невозможно. В этом случае специалисты рекомендуют не употреблять кофеин хотя бы за 6 часов до сна. Конечно, за это время он не сможет полностью вывестись из организма, однако его действие значительно ослабнет, и вы сможете спокойно заснуть.