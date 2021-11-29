Невеста перенесла свадьбу ради экзамена в колледже

В индийском штате Гуджарат невеста отказалась жертвовать образованием ради замужества и изменила время свадьбы, чтобы сдать экзамен в колледже. Об этом сообщает Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индианка по имени Шиванги Багтхария рассказала, что получает степень бакалавра по специальности "социальный работник", и сейчас в колледже проходит экзаменационная сессия. Один из экзаменов выпал на день ее свадьбы. Расписание объявили после того, как пара выбрала день свадьбы, и поэтому ей пришлось перенести праздник на более позднее время.

Багтхария пришла на экзамен в свадебном наряде, а в коридоре ее ожидал жених. Сразу из колледжа пара отправилась на праздник, где ее ждали родственники и друзья. Родные девушки поддержали ее решение не жертвовать учебой ради свадьбы и спокойно согласились подождать.

Новость об индианке вдохновила других девушек следовать за своими мечтами и не лишать себя возможностей и перспектив ради замужества.