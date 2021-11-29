Опубликован список из десяти лучших фильмов года

Французский журнал Cahiers du Cinéma назвал десять лучших кинокартин 2021 года. Список был опубликован в Twitter-аккаунте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На первом месте оказался фильм Келли Райхардт "Первая корова" - он вышел еще в 2019-м, однако цифровой релиз картины состоялся в сентябре этого года. Драма рассказывает о дружбе путешествующего по Западу времен покорения Америки повара и иммигранта из Китая.

Вторую строчку заняла картина Леоса Каракса "Аннетт", в которой снялись Марион Котийяр и Адам Драйвер. История про брак стендап-комика и оперной певицы была показана на открытии Каннского кинофестиваля. Она победила в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший композитор".

Замкнула тройку лента "Память", которую снял тайский независимый кинорежиссер Апитчатпон Вирасетакул. Главная героиня фильма (Тильда Суинтон) приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за находящейся в состоянии сна сестрой. Там ее начинает преследовать странный звук, из-за которого она постепенно теряет связь с реальностью.

В десятке лучших фильмов также оказались "Сядь за руль моей машины", "Суперзвезда", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"", "На абордаж!", "Девушка и паук", "Холодный расчет" и "Искушение".