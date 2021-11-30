Назван полезный способ приготовления яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как правильно и полезно приготовить яйца на завтрак, чтобы они приносили максимальную пользу. Об этом сообщает "радио Sputnik", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По составу яйца - это определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", - рассказала Дианова.

Она подчеркнула, что в зависимости от способа приготовления блюда, оно усваивается организмом по-разному.

По словам диетолога, легче всего усваивается омлет, чуть сложнее - яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в составе бутерброда с разными добавками), за ними следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо - оно усваивается труднее всего.

Самым оптимальным вариантом является омлет. Чтобы сделать его еще более мягким, Дианова посоветовала готовить его из одного целого яйца и нескольких яичных белков.