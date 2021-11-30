Обнаружены необычные пульсирующие звезды

Международная группа астрономов изучила популяцию субкарликовых B-звезд в рассеянном скоплении NGC 6791 и обнаружила необычный тип пульсирующих космических объектов. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Горячие субкарликовые звезды B (sdB) представляют собой объекты, состоящие из гелиевого ядра и очень тонкой водородной оболочки. Их масса примерно вдвое меньше массы Солнца, радиус составляет 0,1-0,3 радиуса Солнца, а эффективная температура достигает 20-40 тысяч кельвинов. Однако наибольший интерес для ученых представляют так называемые пульсирующие субкарликовые звезды B (sdBV), которые изменяют свою яркость благодаря короткопериодическим изменениям давления (p-моды) и долгопериодическим гравитационным модам (g-модам).

Исследователи провели поиск sdBV в рассеянном скоплении NGC 6791 возрастом восемь миллиардов лет. Оно находится примерно в 13 300 световых годах от Земли в созвездии Лиры, а его масса сравнима с массой четырех тысяч Солнц.

Было идентифицировано три sdBV в NGC 6791: KIC 2569576 (B3), KIC 2438324 (B4) и KIC 2437937 (B5). Измеренные эффективные температуры B3, B4 и B5 составили 24 250, 24 786 и 23 844 кельвина соответственно. Ученые также обнаружили, что B4 представляет собой двойную систему, содержащую звезду sdBV и его компаньона главной последовательности, с орбитальным периодом около 9,5 часов. B3 и B5 также могут быть двойными, поскольку астрономы обнаружили признаки изменения их лучевых скоростей.