Солнце оказалось неучтенным источником воды на Земле

Астрономы Университета Кертина в Австралии обнаружили, что Солнце является вероятным источником воды на Земле и других объектах Солнечной системы. Результаты научной работы предполагают, что астронавты могут получать воду из астероидов и лунных пород в случае пилотируемой высадки на Луну. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц (в основном ионов водорода), создает воду на поверхности пылинок на астероидах, которые врезались в Землю в первые дни существования Солнечной системы. Изначально предполагалось, что вода попала на Землю благодаря астроидам классам С (темные углеродистые объекты), однако изотопный анализ продемонстрировал существование еще одного неучтенного источника.

Ученые проанализировали образцы астероида класса С Итокава, которые были собраны японским космическим зондом "Хаябуса" и принесены на Землю в 2010 году. Оказалось, что пылинки на астероиде содержат молекулы воды, что в целом соответствует 20 литрам на каждый кубический метр породы. По мнению исследователей, подобный процесс химического выветривания может происходить не только на астероидах, но и на более крупных космических телах, в том числе Луне.