Психиатр объяснил интерес людей к жутким подробностям преступлений

Врач-психиатр Владимир Файнзильберг объяснил интерес людей к жутким подробностям преступлений. По его словам, особенно тяжкие деяния вызывают наибольшее внимание общества, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист привел в пример образование автомобильных пробок, в которых водители притормаживают и смотрят, что произошло, иногда даже останавливаются, когда видят что-то из ряда вон выходящее.

По мнению Файнзильберга, преступления интересны человеку как некая "красная линия", черта за которую он не перешагнет, любопытно понять психологию убийцы.

"Это не совсем здоровый, с моей точки зрения, интерес. У нас есть стремление посмаковать какие-то кровавые, пугающие детали. Этим же обусловлена популярность фильмов ужасов. А в основе лежит примитивная вещь: как же хорошо, что это все произошло не со мной, и я лишь смотрю со стороны", - заключил психиатр.