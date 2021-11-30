Раскрыт вред крепкого чая

Диетолог и кардиолог Асият Хачирова заявила, что чай обладает не только целебными, но и разрушающими свойствами. Специалист раскрыла вред этого напитка в интервью "Пятому каналу", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хачирова предупредила, что крепко заваренный чай в большом количестве вызывает "чайное опьянение", повышает давление и пульс. Кроме того, у человека возникает тревожность и двигательная активность, которые впоследствии сменяются тошнотой и рвотой, слабостью и тревожно-депрессивным состоянием.

Кроме того, к чайным листьям нередко добавляют травы или ягоды. В частности, на Кавказе принято дополнять напиток окопником, который способен поражать печень.

"Окопник содержит алкалоид пирролизин - было доказано, что пирролизин вызывает токсическое поражение печени. Поэтому я вас очень прошу с осторожностью употреблять такой чай", - объяснила диетолог.

В чае содержится много теина, поэтому его не советуют пить пожилым людям и маленьким детям. Остальным людям без хронических заболеваний этот напиток рекомендован к употреблению.

"Пейте чай с удовольствием - он очень полезен. Он содержит полифенолы, содержит флавоноиды - эти вещества обладают противовоспалительным и антиоксидантным эффектов", - заключила Хачирова.