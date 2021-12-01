Microsoft представила «уродливый» свитер по мотивам легендарной игры

Компания Microsoft представила "уродливый" рождественский свитер, рисунок которого является отсылкой к популярной игре Windows "Сапер". Вязаное изделие доступно в интернет-магазине Xbox по цене $75, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На свитере присутствует старый логотип Windows, а рисунок в виде елки выполнен в стиле игрового поля игры "Сапер". Мины из игры изображены в качестве снежинок.

"Когда дело доходит до праздничных вечеринок в свитерах, есть только один стратегически верный ход - купить свитер олдскульного "Сапера", - говорится в описании к товару.

В США каждую третью пятницу декабря отмечается "День Уродливого Свитера", к которому Microsoft обещает доставить все заказы покупателям.

В прошлом году Microsoft также представляла рождественские свитеры, посвященные Windows 95, XP и Paint, которые предлагались на $5 дешевле. Прошлогоднюю коллекцию раскупили в первые 24 часа после старта продаж.