Разъяренный слон едва не перевернул джип с людьми и попал на камеру

Инструкторы и стажеры в заповеднике дикой природы Селати в ЮАР чудом остались живы и не пострадали после стычки с разъяренным слоном, который напал на их джип и едва не перевернул его. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На одной из записей, сделанной из другого транспортного средства, виден слон, который приподнимает и поворачивает автомобиль с людьми, выбрасывая из него по меньшей мере одного пассажира. Слон агрессивно толкает автомобиль головой и бивнями.

На другом видео инструктор несколько раз кричит: "Убегайте!" Пассажиры подвергнувшегося нападению автомобиля поспешно вылезают из него и отбегают на безопасное расстояние. В это время слон перестает крушить машину.

Видеозаписи произошедшего широко распространились в соцсетях, и компания EcoTraining, причастная к инциденту, разъяснила случившееся. "Во время рутинного объезда инструкторы и стажеры EcoTraining встретили стадо слонов с детенышами. Автомобиль остановился, чтобы пассажиры могли понаблюдать за слонами. Самец слона побежал на автомобиль. Когда машина медленно отъехала, слон кинулся в атаку с новой силой и сдвинул автомобиль с дороги. Как только машина остановилась, пассажиры переместились в другое транспортное средство, припаркованное поблизости", - говорится в сообщении.

В компании со ссылкой на управляющего заповедником Брайана Хэвеманна подчеркнули, что автомобиль получил повреждения, но никто из находившихся в нем людей не пострадал. Представители организации также отметили, что во время брачного сезона у самцов слонов поднимается уровень тестостерона, и они могут вести себя агрессивно.