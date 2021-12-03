Модный дом продает новые сумки через автомат

Модный дом Jacquemus запустил эксперимент по продаже новой модели сумки "Le Bambino Long". Как сообщил бренд в своем Instagram, аксессуар будет продаваться круглосуточно в магазине в Париже на Рю де Ришелье, 16. При этом магазин формата pop-up представляет собой своеобразную вариацию вендингового автомата, в котором вместе чипсов и шоколадок продаются сумки модного бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чтобы отметить релиз новой сумки "Le Bambino Long" в розовом оттенке, мы создали бутик, вдохновленный вендинговыми автоматами, - говорится в сообщении бренда. - Открыто 24/24, с пятницы, 3 декабря, до полуночи воскресенье, 5 декабря, без перерывов!"

Сумки неоново-розового цвета стали частью коллекции "PINK 2", выполненной в этом оттенке, в которую, в частности, входит детская одежда, электровелосипед, свечи, пледы, бокалы и даже газированные напитки. Помимо этих предметов в линейку вошли и предметы гардероба - брюки, шляпы, топы. Ожидается, что бренд выпустит в неоновом оттенке и новые модели одежды и аксессуаров - в том числе, и сумок.