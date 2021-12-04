https://news.day.az/unusual/1411670.html Собака отобрала у заработавшегося хозяина лопату для чистки снега - ВИДЕО
Собака отобрала у заработавшегося хозяина лопату для чистки снега - ВИДЕО
Британец Лео Крейтон вышел на улицу с лопатой, чтобы расчистить тротуар от снега. Мужчина принялся за работу, вместе с ним была собака по кличке Шендли. В разгар трудовой деятельности питомица решила забрать у уставшего хозяина инструмент и поиграть с ним, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
На кадрах видно, что собака ухватила зубами садовый инвентарь и быстро ретировалась с места. Сам Лео изо всех сил пытался удержаться на ногах, но споткнулся.
"Ахах, она решила, что хозяин заработался", "Сама повеселилась и других рассмешила", - написали пользователи соцсетей.
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