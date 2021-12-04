Диетолог опровергла миф о двух литрах воды в день

Диетолог Юлия Чехонина подтвердила выводы американских ученых, которые разрушили миф о том, что каждому человеку нужно ежедневно выпивать по два литра воды. По ее словам, такое суждение появилось из-за неправильной трактовки информации. Об этом она рассказала в субботу 5-tv.ru, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Врач отметила, что медики говорят о двух литрах жидкости в целом, а не только о воде.

"Нужно понимать, что жидкость находится еще и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду - до 800 миллилитров. Еще около 400 миллилитров образуется у нас в организме - это эндогенная жидкость", - объяснила диетолог.

Чехонина подчеркнула, что точное количество жидкости, которую нужно потреблять, вычисляют из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела. Для начала нужно определить, какая масса тела для человека является нормальной, глядя на его физиологические параметры и показатели. Людям с избыточным весом количество жидкости не надо увеличивать на "лишние" килограммы.

"На самом деле, расчет проводится на нормальную массу тела. То есть сначала необходимо рассчитать ее, а потом считать по 35-40 миллилитров жидкости на килограмм нормальной массы тела", - сказала она.

Диетолог объяснила: если вычесть самостоятельно вырабатываемую жидкость и ту, что мы потребляем с пищей, остается примерно полтора литра. В этот объем еще входят чай, кофе, соки и другие напитки, которые мы пьем в течение дня. В общем, ежедневно нужно употреблять минимум два стакана воды.