Японский врач раскрыл неожиданную пользу шоколада

Японский терапевт Юма Мори раскрыл неожиданную пользу шоколада. По его мнению, у любителей регулярно употреблять этот продукт, снижается риск инфаркта, его слова приводит журнал Diamond online, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В темном шоколаде присутствует много полезных веществ, в частности, флавонолы. Они, по словам медика, активируют синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов. В свою очередь, оксид азота расширяет сосуды и давление снижается.

Мори пояснил, что многие отказываются от шоколада, полагая, что продукт вызывает кариес. Между тем специалист подчеркнул, что молочный шоколад в большом количестве на самом деле вреден.

Японский терапевт рекомендовал включить в рацион грецкие орехи, миндаль и фисташки. Эти продукты особенно эффективны для снижения уровня "плохого" холестерина. Лучше всего эти закуски есть на полдник, добавил Мори.