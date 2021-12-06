Врач объяснила опасность сна с включенным компьютером

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Озерская объяснила, почему не стоит спать в одной комнате с включенным компьютером. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишет "Газета.Ru", передает Day.Az.

По словам медика, опасность заключается в синем спектре света, который излучает монитор. Он заставляет организм человека считать, что сейчас день, негативно влияет на выработку гормона мелатонина, который нужен для засыпания и качественного сна, и может привести к сбою биологических часов.

Кроме того, невыключенный компьютер или смартфон рядом с кроватью мешают настроиться на глубокий и спокойный сон, добавила Озерская. "Мысли о работе, делах, соцсетях и так далее лучше оставить для дневного времени", - подытожила терапевт и посоветовала выработать привычку выключать ПК на ночь и ставить телефон на беззвучный режим, оставляя его подальше от кровати.