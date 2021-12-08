Обнаружен новый механизм формирования памяти

Ученые Юго-западного медицинского центра Техасского университета обнаружили около сотни нейронов, участвующих в формировании эпизодической памяти, в гиппокампе и энторинальной коре головного мозга человека.

Результаты, опубликованные в журнале NeuroImage, помогут разработать новые методы лечения психических расстройств и черепно-мозговых травм, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании механизма памяти приняли участие 27 пациентов с эпилепсией, которым имплантировали электроды в ходе хирургической терапии трудноизлечимой формы эпилепсии. Добровольцы выполняли задания на запоминания, что позволило определить активности задействованных нервных клеток. Всего было выявлено 103 нейрона, частота срабатывания которых была связана с успешным формированием эпизодической памяти - памяти о личном опыте, в том числе памяти о месте и времени событий.

Как пишут авторы работы, эти нейроны обладают важными свойствами. Например, они демонстрируют тот же самый паттерн активности, когда человек запоминает информацию и когда пытается эту информацию извлечь из памяти. Эта активность может иметь отношение к шизофрении, когда из-за дисфункции гиппокампа больные часто не могут отличить бред или галлюцинации от реальных воспоминаний.

Результаты дополняют важную модель формирования памяти, называемую "Разделение фаз при кодировании и извлечении" (Separate Phases at Encoding And Retrieval, SPEAR) и построенную на основе экспериментов над грызунами. Эта модель объясняет, как мозгу удается отличить старую и новую память при извлечении информации. Ученые показали, что пиковая активность нейронов привязана к фазе тета-волн гиппокампа, но эта фаза сдвигалась между кодированием памяти и воспоминанием.