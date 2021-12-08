Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления говядины

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о последствиях ежедневного употребления говядины. По ее словам, это мясо необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Говядина, а особенно телятина - это лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и анемией. Она содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос", - отметила специалист.

Врач заявила, что говядина также способствует выработке тестостерона, который помогает поддерживать здоровье и молодость мужчин. Более того, в ней содержится много белка и мало жира - это мясо подходит для наращивания мышечной массы и похудения.

"Этот продукт полезен людям с сахарным диабетом. Говядина - источник витаминов группы В, они необходимы для работы нервной системы и иммунитета. Содержит таурин и цинк, способствующие укреплению иммунитета", - резюмировала эксперт.