Ученые создали съедобную замену пластиковой упаковке

Британский стартап Notpla представил полностью разлагаемую и съедобную замену пластиковой упаковке. Прототип капсул для чая и кофе состоит из морских водорослей, которые при растворении в напитке добавляют ему полезные свойства. Об этом сообщили в Fast Company, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что на создание новой упаковки ученых подтолкнули данные о вреде обычных чайных пакетиков, которые могут выделить в горячую воду до 11 миллиардов частиц микропластика и до трех миллиардов наночастиц. После этого специалисты разработали уникальную пленку из водорослей, которая растворяется при заваривании и насыщает жидкость клетчаткой и антиоксидантами. Вкус напитка, как подчеркивается, не меняется, поскольку после тщательной обработки у растений не остается специфического запаха.

В Notpla предложили использовать такую упаковку не только для кофе или чая, но и для лапши быстрого приготовления, круп и еды в походах.

Ученые обращают внимание на то, что пленка из водорослей может заменить и загрязняющий воду PVA-пластик в капсулах для стирки или таблетках для посудомоечных машин.