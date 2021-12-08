Ученые уличили железо в стимулировании эволюции жизни на Земле
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Железо могло существенно повлиять на эволюцию сложной жизни на Земле. Соответствующее заявление сделали ученые из Оксфордского университета, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Дело в том, что Земля с первых дней своего существования содержала достаточное количество геологического железа, сообщает PNAS. Особенно много этого металла в земной коре и мантии. При этом твердое железо вполне могло появиться за счет метеоритов из космоса.

Тем не менее, сначала эволюция жизни протекала недостаточно активно. Ученые считают, что своеобразным толчком послужила Великая кислородная катастрофа и предшествовавшее ее Великое окисление. В это время примитивные цианобактерии вырабатывали кислород, который активно окислял океаны, "убирая" железо из морской воды. В итоге возник дефицит растворимого железа, что вынудило живые организмы конкурировать за него.

По мнению исследователей, конкуренция за железо послужила катализатором для ускоренной эволюции живых организмов.