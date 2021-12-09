Дерматолог рассказала о негативном влиянии мороза на кожу

Длительное воздействие низких температур так же вредно для кожи, как и сильное солнечное излучение. О негативном влиянии мороза на кожу рассказала заместитель главного врача в клинике "СМ-Косметология", врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова, ее слова приводят "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особенно долгое пребывание на морозе, по словам эксперта, опасно людям, имеющим дерматологические заболевания, например, купероз и розацеа.

"При воздействии холодом сальные железы начинают работать в более экономном режиме и в итоге кожа пересушивается, так как лишается липидной защиты", - объяснила врач.

Для избежания негативных эффектов специалист советует заменить агрессивные средства для ухода за кожей на более деликатные, а увлажняющие летние крема на питательные и защищающие.