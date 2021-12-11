Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

2022 год Голубого Водяного Тигра несет массу приятных сюрпризов. Астролог Елена Егорова (@metaphysics9) составила подробный гороскоп для всех знаков китайского календаря, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Крыса

Всех рожденных в год Крысы ожидает великолепный год во многих жизненных сферах. Тигр подарит вам новые возможности для роста и развития, откроет ранее недоступные перспективы, и главное - даст ресурсы, чтобы этим воспользоваться. У вас получится заниматься несколькими проектами одновременно и привлечь для их реализации толковых партнеров, которые, безусловно, окажут вам мощнейшую поддержку. Энергии приходящего года помогут вам ясно осознать свои цели на ближайшие 12 месяцев и сделать первые бескомпромиссные осознанные шаги к своей большой мечте. Не будет иметь значение, работаете вы в найме или ведете свой бизнес. У вас будут сила, энергия и потенциал к уверенному движению вверх по карьерной лестнице, увеличению доходов и укреплению своего профессионального статуса. В личной жизни также многим из Крыс год сулит качественные перемены: оформление отношений или новость о пополнении в семье. Таким образом, Тигр готовит для вас смену положения по всем фронтам, а для кого-то и долгожданный шанс оказаться в положении.

Бык

Ликуйте, рожденные в год Быка! Наконец-то на вашей улице будет праздник с продолжительностью в целый год с небольшими перерывами на приятные хлопоты. Самые главные сферы вашей жизни, согласно вашему индивидуальному жизненному плану, придут в движение. Кто-то смело возьмется за решение жилищного вопроса и отважится на переезд или покупку недвижимости. Ищущие любовь смогут встретить свою вторую половинку и, не раздумывая, официально зарегистрировать отношения, поскольку предстоящий год станет благоприятным для заключения браков. Ваш союз, созданный в год Тигра, обещает быть прочным, долговечным и благополучным. Тех, кто уже состоит в отношениях, ждет новая волна приятных эмоций, волнующих откровений и горячих приключений. Теплые совместные вечера и время, проведенное в кругу семьи, станет лучшим ресурсом, восполняющим ваши силы для новых свершений. В следующем году у Быков также получится увеличить финансовый поток. Прислушивайтесь к себе, записывайте свои инсайты и пробуйте реализовать самые смелые идеи. В наступающем году любой ваш проект будет успешным, перспективным и принесет отличные результаты.

Тигр

Для тех, кто появился на свет под покровительством Тигра, 2022 год станет периодом исполнения сокровенной мечты. Для этого вам необходимо активно демонстрировать свои способности, быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и смело действовать. Наступающий год гарантирует вам популярность, повышенный интерес и восхищение окружающих. Таким вниманием к вашей персоне можно и нужно воспользоваться, чтобы продвинуться в карьере, обогнать конкурентов или рискнуть начать свое дело. Обязательно проявляйте себя! Любое ваше действие, направленное в социум в год вашего покровителя, будет иметь вес, усилит ваш магнетизм и притянет нужных людей. К вам будут прислушиваться, и, при желании, вы сможете влиять на массы и задавать тренды. Даже если вы не гонитесь за славой и количеством подписчиков, то в любом случае вы получите заслуженное признание, уважение и известность, ведь вам наверняка есть чем гордиться и есть что показать. Дерзайте! Вас ждет приятный год, когда все будет складываться в вашу пользу.

Кролик

Наступающий год Тигра станет особенным, трансформационным и запоминающимся. Для вас наступает время колоссальных внутренних перемен, глобальной перестройки сознания и принятия судьбоносных решений. Не удивляйтесь, если в этом году вас настигнут новости, которые развернут вектор вашей жизни на 180 градусов. Главное - принимать ситуацию, сохранять спокойствие и решать вопросы по мере их поступления, добавляя креативный подход. Небольшая встряска приведет вас к тому, что по прошествии времени вы сами будете в восторге от своих открывшихся способностей, смелости и новых граней, казалось бы, устоявшегося характера. Год Тигра подарит вам энергию на то, чтобы взять судьбу в свои руки и больше не откладывать принятия важных решений. Используйте потенциал наступающего периода для начала нового дела. Однако, в одиночку действовать не стоит. Чтобы год сложился наиболее благоприятным образом, окружите себя ресурсными, позитивными и энергичными людьми. Соберите сильную команду, поскольку поддержка партнеров, друзей и единомышленников сделает вас увереннее, позволит распределить зоны ответственности и обеспечит успешный результат. Пребывание в кругу близких по духу и надежных людей придаст вам сил, снизит тревожность и поможет перейти на новый уровень. Помимо мощных перемен, 2022 год порадует каким-то значимым, счастливым и важным событием для вас и вашей семьи.

Дракон

Для Драконов год Тигра принесет кардинальные изменения в жизни. Чтобы у вас хватило сил на мощный рывок, обязательно находите в наступающем году время на отдых, перезагрузку и заботу о своем здоровье. Рекомендуется пройти медицинское обследование, сделать курс оздоровительных процедур или, как минимум, посетить тех специалистов, которые проверят, подлечат и усилят ваши слабые места в организме. Кому-то будет полезно попробовать методы нетрадиционной медицины. Что касается сферы выгодных финансовых вложений приходящий год очень подойдет для крупной инвестиции в недвижимость и/или покупку автомобиля. Также активные энергии наступающего периода могут подтолкнуть вас к мысли о миграции. Такое серьезное решение как переезд в другую страну стоит принимать во всеоружии, с учетом всех рисков, взвешивая все "за" и "против". Решившись на перемены, помните, что полная "смена декораций" влечет за собой необходимость проведения большой внутренней работы, которую придется пройти, чтобы трансформироваться для новой жизни. Не торопитесь, принимайте обдуманные решения и не забывайте о своем здоровье. Придерживаясь этих советов вы точно сможете реализовать потенциал года с пользой и качественно изменить свою жизнь.

Змея

В 2022 году рожденные в год Змеи будут стремиться к уединению для занятий интеллектуальной деятельностью. И это неспроста. Наступающий год как нельзя лучше подойдет для работы над диссертацией, написания книги или научной монографии. Отбросьте боязнь чистого листа и страх перед большим объемом. Будьте амбициозны. Тигр подарит вам вдохновение на начало работы, высокую концентрацию внимания и силу воли, чтобы не бросить начатое. Кроме того, в этот период вам может открыться ранее недоступная информация. Не зря говорят: кто владеет информацией - владеет миром. Используйте полученные знания в научных целях и для своего личного роста и развития. Возможно, в процессе работы вам придется подчиняться определенным правилам, в чем-то себя ограничивать и жертвовать свободным временем. Тем не менее, ваши сосредоточенность, упорство и труд помогут добиться ошеломительных результатов, стать признанным экспертом и даже прославиться. Подключайте интеллектуальную активность, прислушивайтесь к своей интуиции и не забывайте получать удовольствие от процесса. Пусть ваша деятельность идет от сердца. Так вам удастся разжечь внутренний огонь, проявить себя в лучшем свете и стать в 2022 году заметным для окружающих. У вас будут все шансы стать популярным. Однако, есть вероятность, что статус, положение и успех, обретенные в результате вашей деятельности, будут иметь другую сторону медали и приведут к самоограничениям, которые вы сами для себя установите. Потакая своим амбициям, не лишайте себя сна и отдыха. Лучше постарайтесь избавиться от старых вредных привычек. К тому же, для вас наступающий год станет прекрасным периодом, чтобы заняться спортом, сесть на диету и начать жить в режиме четкого понимания дальнейших действий и планов на будущее.

Лошадь

Быстрая смена обстоятельств станет лейтмотивом ближайших 12 месяцев для тех, кто родился в год Лошади. Для вас приходит время больших потоков информации, свежих идей и энергии для старта новых проектов. Вы будете кожей чувствовать вибрации постоянно меняющегося мира, с которым в этом году вам необходимо будет двигаться синхронно. Окружающие несомненно будут чувствовать ваш энергетический заряд и уступать вам во всем. Поэтому для вас уже с начала нового года существует вероятность перехода на высокую должность. Вполне возможно, что для качественного скачка на следующий уровень вам придется покинуть старое место работы, чтобы сразу и со всей ответственностью приступить к новым обязанностям. Примите это решение, не оглядываясь назад. Ваш новый проект будет очень успешным, несмотря на ваши страхи, сомнения и неуверенность, даже если в начатом деле вы - "тёмная лошадка". Не жалейте прошлого и двигайтесь только вперед. Помимо высокой турбулентности в сфере карьеры, год Тигра может преподнести вам приятные сюрпризы в личной жизни. Одинокие люди станут желанными партнерами для противоположного пола. Для тех, кто состоит в паре, заиграет марш Мендельсона, а тихая гавань узаконенных отношений огласиться детскими голосами. В любом случае, в наступающем году дети или новое дело принесут много радостных эмоций. Несмотря на высокие скорости сменяющих друг друга событий, Лошадей ожидает прекрасный период, наполненный счастьем, радостью и благополучием в карьере и семейной жизни. Ваша основная задача - быть смелыми, активными и действовать.

Коза

2022 год предвещает завершение текущего жизненного этапа, обнуление и перерождение. Это может проявиться как окончание учебы, переход на новую работу, смена социального статуса, материнство, вступление в брак или оформление развода, открытие своего бизнеса, выход на пенсию, или путешествие в места, где вы ранее не бывали. Важно проанализировать все нынешние итоги и сделать правильные выводы, чтобы не повторять ошибок прошлого. Приходящий в год Тигра ветер перемен стоит использовать тем из вас, кто решится на яркое самовыражение в интернет-пространстве. Это будет удачное время для того, чтобы завести свой блог, открыть YouTube-канал или начать снимать ролики для TikTok. На новом жизненном этапе вы сможете легко отказаться от того, что мешало вашему продвижению и росту в прошлом. Логично, что отказ от всего старого и отжившего приведет вас снова на "школьную скамью". Наступающий год станет особенно благоприятным периодом для обучения в интернете. Причем, вы будете готовы как учиться сами, так и обучать других людей. Предстоящие перемены коснутся также вашего ближнего круга. В вашей жизни может появиться влиятельный, опытный и общительный мужчина. Вполне вероятны знакомства и общение через интернет с интересными людьми другой веры и национальности. В целом для вас этот год внесет ясность во многие сферы жизни. Вы получите ответы на свои вопросы и четко определите свои цели, желания и возможности, которые позволят вам уверенно стартовать к новым высотам.

Обезьяна

Для Обезьян наступающий год будет полон приключений! Однако, в начале года вам рекомендуется залечь на дно, не проявлять лишнюю активность без повода и тем более не вовлекаться в такие массовые мероприятия как митинги, пикеты, забастовки. Как бы вас не привлекала идея гражданского долга, возьмите себя в руки и займите позицию наблюдателя. Такое решение не только поможет избежать негативного для вас стечения обстоятельств, но и позволит остановиться, подумать, и потом отреагировать наиболее выгодным для вас образом. Воспользуйтесь своей природной хитростью, умением чувствовать атмосферу настроений в социуме и извлекать выгоду из нужных поведенческих стратегий. В наступающем году вам придется не раз вставать перед каким-либо выбором и тщательно обдумывать следующие шаги. Высока вероятность того, что вы решитесь на новую работу или новое прибыльное дело. Более того, год Тигра станет для вас периодом расширения или даже кардинальной смены вашего окружения. Новый круг общения рекомендуется использовать в качестве ресурса для активных действий в целях улучшения материального положения. Год Тигра принесет вам энергию на решение всех текущих вопросов. Вы сможете увеличить свой доход, научитесь грамотно инвестировать и распределять финансовые траты так, чтобы вам хватало на все и вам не пришлось думать о нехватке денег. Один из множества допустимых сценариев реализации приходящих энергий - это новость о каком-либо судьбоносном событии, которое заставит вас приступить к поиску дополнительного источника дохода. Возможно, вам придется заниматься одновременно двумя делами, работать на двух работах или вести два проекта. Решайтесь, у вас на все хватит сил!

Петух

Первое, что следует рекомендовать в 2022 году рожденным в год Петуха - это действовать вдвойне осторожно, чтобы не сожалеть о неправильно принятом решении, которое может привести к плачевным последствиям. Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих советов: фильтруйте всю входящую информацию, проверяйте все документы и давайте себе время на обдумывание предстоящих поступков. Во избежание проблем, заведите привычку советоваться по важным вопросам с людьми, которым доверяете на сто процентов. Наступающий год станет для вас нулевым меридианом, т.е. временем, когда наконец-то захочется закрыть все свои гештальты, избавиться от всего отжившего, очистить голову от вредоносных программ, ограничивающих убеждений и нерабочих паттернов поведения. Для перехода на новый уровень вам необходимо убрать все ненужное как в ментальном, так и в физическом плане. Идите от внешнего к внутреннему, и начните с очищения окружающего пространства. Выбросите старые вещи, которые не идут, не радуют или морально устарели. Обновите гардероб. Также пересмотрите свое окружение. Не вовлекайтесь в разговоры с негативной тематикой, минимизируйте общение с людьми, транслирующими низкие вибрации и избегайте слива энергии на пустословие, переливание из пустого в порожнее и обсуждение сплетен. Фокусируйтесь на позитивных событиях и уделите внимание своему здоровью. Особенно полезными станут процедуры, в которых будет задействована энергия металла. Например, чаще посещать стоматолога, проколоть курс витаминов или попробовать процедуру иглоукалывания. Наступающий год в целом будет очень благоприятным для проведения комплексного обследования организма. Однако, для проведения серьезных хирургических вмешательств лучше подобрать с астрологом подходящую дату. В контексте сферы финансов вы можете задуматься о том, чтобы начать свое дело в интернете, попробовать онлайн-партнерство или сотрудничество с иностранцами. Кроме того, для вас есть вероятность длительного путешествия или даже миграции. Подобные идеи, действия и события помогут вам реализовать свой потенциал, но не забывайте о мерах предосторожности. Если вы будете в новом году активными, позитивными и экологичными по отношению к своему внутреннему ресурсу, то для вас год пройдет спокойно, успешно и благополучно.

Собака

Рожденных в год Собаки ждет необычный год, насыщенный интересными событиями. На фоне общей стабильности ожидаются всплески вашей активности, которая откроет денежный поток и принесет хорошую прибыль. Для кого-то это проиграется как состояние обнуления и вступления на новый путь. При этом избавление от старого пройдет спокойно и безболезненно. Ваше здоровье будет крепким. В перерывах между активными действиями по завоеванию мира можно будет совершить путешествие в неизведанные земли. Это подействует на вас вдохновляюще, и, вернувшись, вы с новыми силами сможете приступить к продвижению своих проектов, расширению бизнеса или покорению новых ступеней карьерной лестницы. Для более эффективной самореализации в год Тигра вам следует поменять свой привычный серьезный и ответственный подход к текущим делам на более легкий. Отпустите себя. Вольность, непринужденность и легкомыслие внесут в любое дело свежую волну, освободят от стагнации и ускорят ваше движение к успеху. Постарайтесь ослабить контроль и больше довериться жизни. Если вы последуете этой рекомендации, то очень скоро увидите, как легко к вам приходят счастливые возможности, благодарные клиенты и материальные блага, а неприятного напряжения становится все меньше. В наступающем году для Собак вероятны крупные финансовые операции или денежные траты. Это может быть покупка автомобиля, недвижимости или вложение в выгодные инвестиции. Тема дохода будет очень резонировать и для вас придет время подумать над тем, как вы можете увеличить свой доход. В этом плане очень полезно будет воспользоваться советом своих детей, которые, как правило, гораздо лучше ориентируются в законах современного меняющегося мира, дружат с интернетом и обладают легким отношением к жизни. Сделайте общение с ними своим ресурсом и тогда наступающий год принесет вам увеличение благосостояния, стабильные результаты и много положительных эмоций.

Свинья

Год Тигра станет для вас весьма событийным. За все предыдущие этапы вы накопили много знаний, умений и опыта. Не зря же копилку изображают в виде свинки. Пришла пора использовать накопленное и реализовывать свой большой потенциал. В наступающем году к вам придут отличные возможности, нужные люди и энергия на воплощение всех ваших замыслов, долго томящихся в чертогах разума. Используйте этот период для любых начинаний. Перед принятием важных решений полезно будет обратиться за поддержкой к маме или бабушке, мудрой старшей женщине. Также возможно, что в следующем году вы сами очень ярко проявите себя в сфере консультирования и помощи другим людям. У вас может проявиться суперспособность направлять, убеждать и мотивировать людей. Секрет кроется в том, что год Тигра связан с мистикой, метафизикой, астрологией, психологией и другими знаниями о законах мироздания и человеке. Почувствовав свою скрытую силу, вы можете решить углубиться в изучение подобных наук. Обязательно используйте эти знания, смело показывайте свои сильные стороны и тогда ваше развитие пойдет очень быстро. Вы будете востребованы и у вас получится легко монетизировать свои способности. Тех, кто уже является представителем соответствующих профессий: доктор, психолог, астролог и т.д., в 2022 году ждет большой успех. Весь год вы будете ощущать поддержку, а обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Чтобы увеличить ваш финансовый поток и усилить удачу, рекомендуется держать рядом с собой специалистов по любым важным вопросам или толковых помощников, которым можно делегировать исполнение сложных узконаправленных задач. Тот же совет касается приобретения недвижимости, совершения крупной покупки или вложения денег в инвестиции. Благодаря помощи профессионалов вы обретете преимущество перед конкурентами. Наступающий период предрекает вам прекрасное начало нового очень стабильного выгодного дела, которое впоследствии будет приносить вам очень хороший доход.