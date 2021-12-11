Китайские ученые нашли способ вести слежку сквозь стены

Ученые из Китая разработали метод создания почти фотореалистичных изображений людей без применения камер, об этом говорится в исследовании Университета электронных наук и технологий Китая. В будущем разработка сможет вести съемку в темноте и сквозь стены, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они смогли это сделать с помощью радиоволн и генеративно-состязательных сетей (GAN). Для обучения системы ученые использовали данные с обычной камеры и тепловых карт радиосвязи, которые были созданы двумя антеннами в момент снимка. Одна из них выявляет возмущения радиоволн, а другая фиксирует данные.

Таким образом они смогли воссоздать фотографии людей в темноте и через большие препятствия.

На данном этапе исследований полученные снимки получаются нечеткими и размытыми из-за низкого качества радиоизображения. Однако ученым уже удалось снять девять сцен в помещении с использованием шести добровольцев.