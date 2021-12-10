Кто женится на этой девушке, получит 180 млн долларов

Миллиардер Сесил Чао из Гонконга заботится о всех членах своей семьи и желает им счастья. Он мечтает нянчить внуков и растить наследников. Тем не менее его дочь, 37-летняя Джиджи, совсем не спешит замуж, передает Day.Az со ссылкой на point.md.

Пять лет назад Сесил впервые предпринял отчаянную попытку заинтересовать потенциальных женихов. Он пообещал заплатить 60 миллионов долларов тому мужчине, который влюбит в себя Джиджи и женит ее на себе!

Несмотря на такое щедрое приданое, желающих стать зятем миллиардера так и не нашлось... Тогда Сесил Чао утроил премию и пообещал выплатить жениху дочери 180 000 000 долларов!