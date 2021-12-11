Специалисты назвали самые опасные для сна позы

Специалист по физическому развитию детей и взрослых, двигательный терапевт и инструктор соматического обучения Томаса Ханны Артем Ранюшкин назвал самые опасные позы для сна, сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ранюшкина, опаснее всего спать на боку или на спине с подушкой под головой - это провоцирует перекос таза и сколиоз, изменение прикуса и способствует стачиванию зубов.

"Самые популярные позы - на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение", - отметил эксперт. Во время сна на боку челюсть "съезжает" в сторону, и из-за этого стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, образуются "щелчки" в челюсти, добавил он.

Ранюшкин считает, что спать на спине без подушки тоже не стоит - так челюсть "проваливается". "Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть, наоборот, "выезжает" вперед. Со временем это положение фиксируется, из-за чего лицо и прикус меняются", - объяснил эксперт.

Врач резюмировал, что для безопасного сна нужна большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела был около 45 градусов.