Кардиолог рассказала об оптимальном соотношении массы тела и роста

Для определения недостаточной, нормальной или избыточной массы тела рекомендуется использовать показатель индекса массы тела (ИМТ). Об этом рассказала "Известиям" врач-кардиолог "СМ-Клиника" Дарья Сергеева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того, чтобы рассчитать ИМТ, нужно поделить показатель массы тела в килограммах на показатель роста в метрах, взятый в квадрат. В частности, для человека ростом 170 сантиметров весом 73 килограмма ИМТ составит 25,2 (73 : (1,7х1,7) = 25,2 - примечание "Ленты.ру"). По словам Сергеевой, оптимальный показатель у взрослых находится в пределах до 25 килограмм на квадратный метр. В случае, если ИМТ менее 18,5, то речь идет о недостаточной массе тела.

В то же время, согласно Всемирной организации здравоохранения, если ИМТ больше или равен 25, ставится диагноз "избыточный вес", а если ИМТ равен или больше 30 - "ожирение". Сергеева также предупредила, что повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска многих заболеваний - сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, нарушения опорно-двигательной системы, а также некоторых онкологических заболеваний.