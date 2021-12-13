"Перехитрил и уничтожил": Кот доказал, что от него не спасти елку
Depozit faizini öncədən al!

Кот, доказавший, что хозяева не смогут спасти от него елку, вызвал восхищение пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Пушистые проказники обожают новогодние елки и очень огорчаются, если хозяева не позволяют с ними играть.

Однако упорному коту из этого ролика, как видно, любые запреты нипочем. Он был полон решимости достать елку, несмотря на то, что она подвешена к потолку предусмотрительными хозяевами.

Играть с таким праздничным деревом даже веселее, так как оно еще и качается из стороны в сторону, создавая отличный аттракцион, пишет "Ридус".

Пользователей соцсетей восхитило упорство кота:

"Перехитрил и уничтожил".

"Браво! Такому упорству можно только позавидовать".

"Молодец, котей. Умеет добиваться своего".

"Для этого котика нет преград!"