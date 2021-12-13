"Перехитрил и уничтожил": Кот доказал, что от него не спасти елку

Кот, доказавший, что хозяева не смогут спасти от него елку, вызвал восхищение пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Пушистые проказники обожают новогодние елки и очень огорчаются, если хозяева не позволяют с ними играть.

Однако упорному коту из этого ролика, как видно, любые запреты нипочем. Он был полон решимости достать елку, несмотря на то, что она подвешена к потолку предусмотрительными хозяевами.

Играть с таким праздничным деревом даже веселее, так как оно еще и качается из стороны в сторону, создавая отличный аттракцион, пишет "Ридус".

Пользователей соцсетей восхитило упорство кота:

"Перехитрил и уничтожил".

"Браво! Такому упорству можно только позавидовать".

"Молодец, котей. Умеет добиваться своего".

"Для этого котика нет преград!"