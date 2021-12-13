"Перехитрил и уничтожил": Кот доказал, что от него не спасти елку - ВИДЕО
Кот, доказавший, что хозяева не смогут спасти от него елку, вызвал восхищение пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Пушистые проказники обожают новогодние елки и очень огорчаются, если хозяева не позволяют с ними играть.
Однако упорному коту из этого ролика, как видно, любые запреты нипочем. Он был полон решимости достать елку, несмотря на то, что она подвешена к потолку предусмотрительными хозяевами.
Играть с таким праздничным деревом даже веселее, так как оно еще и качается из стороны в сторону, создавая отличный аттракцион, пишет "Ридус".
Пользователей соцсетей восхитило упорство кота:
"Перехитрил и уничтожил".
"Браво! Такому упорству можно только позавидовать".
"Молодец, котей. Умеет добиваться своего".
"Для этого котика нет преград!"
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