Стал известен сорт шоколада, делающий людей счастливыми

Ученые из Департамента пищевых продуктов и питания Колледжа экологии человека Сеульского национального университета выяснили, что темный шоколад делает человека более счастливым, чем молочные сорта, сообщает газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ежедневной дозой, достаточной для улучшения настроения взрослым, ученые считают 30 грамм, а наиболее подходящим считают шоколад с 85% содержания какао. По сравнению с контрольной группой, которая употребляла шоколад с 70% какао, эта группа оказалась "гораздо счастливее".

Ученые отмечают, что настроение улучшается в связи с микробными изменениями в кишечнике. Еще одной причиной более высокой пользы шоколада с 85% содержания какао и выше называют меньшее количество масел, жиров и других добавок.