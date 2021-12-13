Эксперт назвал идеальный материал для искусственной елки
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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе искусственной новогодней ели.

Он подчеркнул, что елка в первую очередь должна быть безопасной.

"Запах - это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем", - сказал специалист.

Производители нередко комбинируют дорогие материалы с дешевыми, отметил Шапкин. Он посоветовал выбрать елку, сделанную из полиэтилена, так как это самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики, по его словам, выделяют вредные вещества.

"Лучше всего смотреть - там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно", - резюмировал эксперт.