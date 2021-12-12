Комета Леонарда будет видна на ночном небе до середины декабря

Комета Леонарда, которая в воскресенье достигла максимального сближения с Землей, будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

"До середины декабря наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках. Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 по бакинскому времени и до восхода Солнца. Луна не будет мешать наблюдениям кометы во время ее утренней видимости", - отметили в планетарии.

12 декабря комета C/2021 A1 (Leonard) прошла перигей, достигнув максимального блеска. Сейчас она находится в 35 млн км от Земли, что является минимальным расстоянием. Наблюдать ее можно в созвездии Змееносец.

"Согласно прогнозам, к середине месяца ее яркость будет достигать +4m (видимой звездной величины - прим. ТАСС) при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом", - также отметили в пресс-службе Московского планетария.