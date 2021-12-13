Раскрыт секрет маленького кармана на джинсах

Журналисты The Sun раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке. Другая теория гласит, что карман был создан для удобства рабочих, которые складывали в него гвозди и другие мелкие предметы. Отмечается, что бренд решил оставить эту деталь на своей продукции, чтобы сохранить оригинальный дизайн культовой модели джинсов.

По словам историка Levi Strauss & Co Трейси Панека (Tracey Panek), карман был видоизменен только во время Второй мировой войны. "Две угловые заклепки были на время удалены с производящихся тогда джинсов, чтобы сохранить металл для военных нужд. Однако после окончания войны фурнитура и карман были возвращены", - пояснил он.

Многие модные бренды скопировали деталь, которую придумали дизайнеры Levi's, и начали вшивать маленькие карманы в джинсы из собственного ассортимента. При этом модельеры меняют их местоположение и размер. Отмечается, что сегодня наличие такого кармана означает, что брюки или джинсы относятся к категории повседневных вещей.