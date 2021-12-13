Диетолог рассказала, как избавиться от отечности

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева назвала главную ошибку в борьбе с отечностью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самая главная ошибка при отеках - это перестать пить воду! Воду пить надо. Часто отеки бывают от обезвоживания организма", - пояснила врач.

Она порекомендовала отказаться или сильно ограничить молочные продукты, в том числе сыр. Также Караева напомнила, что сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду в организме. Также на отечность влияет употребление изделий из пшеничной муки.

"Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев и вы заметите приятные изменения", - посоветовала диетолог.

Караева заявила, что отказ от вышеперечисленных продуктов, здоровый сон и потребление достаточного количества воды способны избавить от отеков в короткие сроки.