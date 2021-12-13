Найден способ избавиться от ревности с помощью «гормона любви»

Окситоцин способен уменьшать ревность у постоянных романтических партнеров, выяснили исследователи из Китайской академии наук. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Psychopharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беспочвенная ревность в парах может разрушить отношения и привести к насилию над партнером, но причины ревности и способы ее снижения изучены мало, поясняют исследователи. Нейромедиатор окситоцин, известный как "гормон любви", играет важную роль в формировании связи в паре. Более ранние наблюдения показали, что он, возможно, способен снижать число конфликтов и уменьшать романтический интерес партнеров к другим людям.

Чтобы проверить это, ученые пригласили 70 гетеросексуальных пар. Часть добровольцев получила интраназально дозу окситоцина, часть - плацебо. Затем участники должны были выполнить два задания. В одном они представляли, что их партнер переспал с кем-то другим или влюбился, и описывали свои эмоции при этом. Во втором играли в компьютерную игру с партнером и незнакомцем. В определенный момент игра исключала участника, оставляя партнера и незнакомца играть вместе, что должно было спровоцировать ревность.

В обоих заданиях участники, получившие окситоцин, проявляли ревность меньше.

Пока речь идет лишь о лабораторных наблюдениях, подчеркивают исследователи. Чтобы понять, способен ли будет окситоцин эффективен против ревности, особенно в крайних ее проявлениях, в повседневной жизни, необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, предстоит выяснить, дает ли аналогичный эффект поощрение поведения, которое способствует самостоятельной выработке окситоцина.