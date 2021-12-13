Врач назвала причину обильного выпадения волос зимой

Заведующая отделением дерматологии клинико-диагностического центра "Мединцентр", врач-дерматолог и косметолог Наталья Козлова назвала причину обильного выпадения волос в холодное время года. Ее слова приводят "Аргументы и факты", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметила, что одной из причин выпадения волос могут быть перенесенные несколько месяцев назад заболевания, инфекции и стресс. "Изменение рациона питания и отказ от головных уборов, ведущий к местному сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы, также могут привести к разрушению волос, замедлению роста и выпадению", - добавила она.

В связи с этим врач посоветовала носить головной убор, укрывать под ним длинные волосы, а также пользоваться питательными масками и другими косметическими средствами. По ее словам, зимой важно тщательно просушивать волосы, поскольку влажные пряди подвержены негативному воздействию мороза.

Колебания температуры, сухой воздух в зимнее время и одежда из синтетики также негативно воздействуют на внешний вид волос. В целях профилактики, начиная с осени, следует принимать витаминные комплексы в течение двух-трех месяцев. Козлова объяснила, что для укрепления самих фолликулов используются сыворотки и лосьоны, которые наносятся на кожу головы на несколько часов. Однако подобные средства назначаются профильными специалистами по итогам обследования.

Специалист заявила, что при длительном или интенсивном выпадении волос стоит посетить дерматолога-трихолога. Нередко среди причин выпадения волос выявляют наследственную предрасположенность.