Ученые рассказали о влиянии солнечного света на развитие рассеянного склероза

Ученые из Калифорнийского университета рассказали о влиянии солнечного света на развитие рассеянного склероза. Результатами исследования они поделились в научном журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их словам, ежедневное пребывание на солнечном свете может защитить от рассеянного склероза и аутоиммунных болезней. Специалисты изучили время пребывания под прямыми солнечными лучами 332 участников эксперимента, которые страдали рассеянным склерозом, и 534 здоровых добровольцев. Выяснилось, что те, кто проводит на солнце от получаса до часа в день, имеют риск заболеть рассеянным склерозом на 52 процента ниже. Солнечный свет стимулирует иммунные клетки в коже, а баланс витамина D, который защищает человека от аутоиммунных заболеваний, укрепляет организм.

Следует чаще устраивать прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду, поскольку они благоприятно сказываются на здоровье и снижают риск развития болезней, заключили эксперты.