Раскрыта неожиданная польза грязного воздуха для одежды
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Британский бренд Vollebak раскрыл неожиданную пользу грязного воздуха для производства одежды. Компания начала окрашивать изделия краской на основе выбросов углекислого газа, уловленных в воде с помощью водорослей, пишет Dezeen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники фирмы подвергли термической обработке биомассу из водорослей спирулина, которые водятся в теплых пресноводных водоемах. Под влиянием высоких температур растения превратились в черный порошок - такой цвет ему придал углерод, который смогли поглотить водоросли за время жизненного цикла. Порошок смешивают с акриловым связующим на водной основе и получают чернила, которыми затем окрашивают футболки из органических материалов.

Такой пигмент не въедается в ткань, но не выцветает под воздействием солнечного света. В отличие от краски из нефтепродуктов, производство нового пигмента не вредит планете и помогает сокращать эмиссии - каждый произведенный килограмм порошка удаляет из атмосферы 4,16 килограмма CO2. Кроме того, после носки окрашенная водорослями одежда разлагается в почве за 12 недель и сохраняет способность к улавливанию углерода из атмосферы.