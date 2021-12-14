Археологи нашли древнейшую детскую могилу в Европе

Самое древнее европейское захоронение ребенка обнаружили в пещере в Италии археологи из Колорадского университета. Останки возрастом около 10 тыс. лет принадлежали девочке, не прожившей и пары месяцев. Подробнее находку ученые описали в статье в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На останки ученые наткнулись при исследовании лигурийской части Альп. Сначала они обнаружили несколько бусин из раковин, а затем детский череп, который принадлежал девочке 40-50 дней от роду, умершей около 10 тыс. лет назад. Анализ зубов на содержание азота и углерода показал, что мать девочки питалась в основном растительной пищей, добытой, вероятно, собирательством. Во время беременности мать испытывала стресс, который несколько раз приводил к остановке роста зубов девочки.

После смерти девочку похоронили вместе с несколькими десятками бусин из ракушек и камней. Исследователи назвали девочку Нив. Причина ее смерти не ясна. Сам факт захоронения, по мнению ученых, показывает, что даже младенцев здесь считали полноценными людьми, как взрослых.

Похожее захоронение ранее обнаружила другая группа на Аляске. Это дает повод полагать, что культура погребения малышей появилась у народов, затем мигрировавших в Европу и Северную Америку.