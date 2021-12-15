11-летний школьник открыл новый вид пауков во время прогулки

Школьник из Австралии открыл новый вид пауков. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые уверены: 11-летний мальчик оказал большую помощь научному сообществу.

Мерфи Уиддоусон в прошлом году вместе с родителями приехал на остров Дил в штате Тасмания. Пока мать и отец школьника занимались рабочими делами, сын гулял на улице и увидел незнакомого ему паука. Мальчик сфотографировал членистоногого на камеру, а потом связался с экспертом по паукам Джоном Дугласом.

Мерфи надеялся, что Джон скажет ему, что это за вид, но этот вопрос загнал мужчину в тупик. Дуглас отправил образец ученому и систематику пауков Фолькеру Фраменау, который позже сообщил, что Уиддоусон открыл новый вид.

Членистоногие получили название Artoriopsis murphyi - в честь Мерфи. В декабре сотрудники Лонсестонского музея королевы Виктории провели официальную презентацию открытия школьника.

Сообщается, что открытый Мерфи вид относится к паукам-волкам. Они отличаются маленьким размером и питаются насекомыми, а для людей неопасны.