В Британии обнаружили распятие человека

В Великобритании, в графстве Кембриджшир, в ранее неизвестном римском поселении ученые из Кембриджского университета сделали уникальную находку. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказывает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Речь идет о скелете мужчины с гвоздем в пятке. Также у него были следы и других травм, что, как считают эксперты, свидетельствует о мученической смерти.

"Ноги мужчины имели признаки инфекции или воспаления, вызванного болезнью или связыванием или кандалами", - сказано в сообщении.

"Практики захоронения были богаты и разнообразны в римские времена, время от времени случаются увечья посмертные или причиненные еще живому человеку, но распятия на кресте мы еще не видели. Кроме того, обычно после распятия гвозди удаляли из тела для повторного использования или утилизации. Но у скелета из Фенстантона гвоздь согнулся и застрял в кости", - добавили специалисты.