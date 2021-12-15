На Марсе найдены рекордные залежи льда

Российские ученые обнаружили на Марсе область с залежами чистого водяного льда. Об этом "Газете.Ru" рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов. Статья об открытии вышла в научном журнале Icarus, передает Day.Az.

Открытие сделано по результатам анализа данных прибора российского прибора FREND на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO. "Эта область находится практически в центре Долины Маринера. Это маленький каньончик, пересекающий большой каньон. В области площадью 41 квадратный километр мы обнаружили 41% массовой доли воды. Это очень много, по площади - в два с половиной раза больше, чем Ладожское озеро. Это означает, что там должен быть свободный лед - рассказал Митрофанов. - Это место геологически удобное, самое большое, и содержит самую большую концентрацию льда".

По его словам, прибор способен оценивать поток нейтронов, указывающий на содержание водорода под поверхностью, на глубину до одного метра. Пока не ясно, обнажены ли залежи льда - вероятно, они присыпаны несколькими сантиметрами пыли.

"Вода на Марсе может быть в трех видах. Адсорбированная вода, вроде мокрого песка - такой воды может быть несколько процентов. Второе - химически связанная вода, гидратированные минералы, которые могут накопить до 15% воды по массе. Третий тип - свободный лед - характерная величина по нашим оценкам там составляет 40%, причем ошибки допускают, что концентрация доходит до 100%, а гидратированные минералы столько воды набрать не могут", - добавил астрофизик. По его словам, чистая форма льда в будущем не потребует никаких манипуляций для его извлечения: "Откалываете и расплавляете, это свободная вода в виде мерзлого льда, как в Якутии".