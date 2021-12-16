Срок обрушения ледника Судного дня оценили в пять лет

Ученые Университета штата Орегон обнаружили, что ледник Туэйтса, находящийся в Западной Антарктиде, может потерять устойчивость в ближайшем будущем и разрушиться в течение пяти лет. Согласно оценкам, полное обрушение ледника Судного дня способно привести к опасному повышению глобального уровня моря на 0,6 метра. Свои выводы исследователи представили на конференции Американского геофизического общества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили ту часть ледника Туэйтса, которая частично опирается на морское дно, то есть является шельфовой. Восточный шельфовый ледник (TEIS) подпирает одну треть самого ледника Туэйтса, и его разрушение приведет к сползанию сухопутной части в море и, как следствие, увеличению вклада в повышение уровня моря на 25 процентов. Недавние исследования показали, что шельфовая часть все слабее держится за дно мелководья.

Радиолокационные изображения, полученные со спутника Sentinel-1, продемонстрировали распространение трещин от сухопутной части к центру шельфовой части ледника со скоростью до двух километров в год. Новые данные со спутников, георадаров и измерения GPS показывают, что если эти трещины пересекутся с трещинами, находящимися у основания ледника в том месте, где он контактирует с морским дном, то обрушение TEIS произойдет в короткий срок - всего за пять лет. Согласно выводам авторов работы, катастрофический процесс станет необратимым в самом ближайшем будущем.

Ледник Туэйтса называется ледником Судного дня из-за того, что является самым быстродвижущимся и неустойчивым ледником Антарктиды и уже способствует повышению уровня моря на четыре процента. Считается, что увеличение температуры вод, омывающих Антарктиду, из-за глобального потепления способно привести не только к полному обрушению ледника в Южный океан, но и дестабилизировать многие другие ледники.