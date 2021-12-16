Названы самые вредные сухофрукты
Диетолог Светлана Панченко рассказала, что внешний вид сухофруктов может сказать об их вреде для организма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Панченко предупредила, что при внимательном осмотре можно определить - сухофрукт высушен или обработан. Если продукт блестящий и очень мягкий, вероятно, для его обработки использовался жир или глицерин.
Так, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе.
Многие сухофрукты подвергаются обработке диоксидом серы. Таким образом продавцы стараются продлить их срок хранения и защитить от паразитов.
"Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи - в скорлупе", - посоветовала специалист.
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