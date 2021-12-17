Дизайнеры рассказали, как необычно украсить квартиру к Новому году

Дизайнеры интерьера сервиса "СберУслуги" рассказали, что создать праздничную атмосферу к Новому году в квартире помогут уникальные детали, нестандартные композиции и принцип единообразия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если площадь квартиры не позволяет установить елку, например, используйте лапник. Ветки хвойных деревьев придадут пространству атмосферу новогоднего настроения и подарят запах леса и праздника", - поделились специалисты.

Эксперты рекомендуют придерживаться одной цветовой гаммы, начинать с гирлянды, а потом переходить к игрушкам. Декор лучше объединить одной тематикой или цветовой гаммой.

Для создания уюта дизайнеры советуют использовать хендмейд-украшения: самодельные елочные игрушки, поделки из шишек, бумажные гирлянды. Также красиво будут выглядеть елочные шары в неглубоких вазах с акцентами из веточек хвойного дерева или эвкалипта.

Для освещения рекомендуют присмотреться к свечам или однотонной гирлянде, растянутой по книжной полке, стене или положенной в прозрачную вазу. Кроме того, эксперты советуют использовать новогодний текстиль: скатерти, салфетки, чехлы на декоративные подушки.