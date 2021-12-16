Названы правила сервировки новогоднего стола «по высшему пилотажу»

К Новому году стол можно засервировать по высшему пилотажу, как в Букингемском дворце, заявила президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт назвала главные правила "дворцовой" сервировки праздничного стола. Для этого потребуется кипенно-белая скатерть, посеребренные или приборы из столового серебра. Используется фарфор, а приборы кладутся по числу блюд. Для каждого вида напитка на стол ставят отдельный бокал.

"Мы под холодную закуску подаем шампанское, кстати, оно может быть самостоятельным напитком на протяжении всего ужина, под салат - белое вино, под горячую закуску - белое вино, и под основное блюдо - красное вино", - привела пример специалист. Тканевые салфетки должны быть белые: их надо сложить прямоугольником и положить слева от подстановочной тарелки. Такой тип сервировки предполагает наличие на столе живых цветов.

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова напомнила, что новогодний стол в основном сервируется по стандартным правилам. Ножи кладут справа от тарелки, вилки - слева. Бокалы стоят вверху набора столовых предметов. Хлебная тарелка располагается слева вверху. "Использование подстановочных тарелок не принципиально, хоть и добавляет определенной торжественности и статуса", - добавила она. Лучше полностью завершить приготовления стола до прихода гостей.

Если хозяйка желает добавить красок, допустимо использование цветной скатерти и декорированных тканевых салфеток. "Яркая скатерть сочетается с посудой спокойных оттенков и форм, в то время как на белой выигрышно смотрятся праздничные и колоритные предметы сервировки", - отметила она. Стол должен гармонично смотреться в комнате, поэтому нужно учитывать окружающие оттенки. Можно украсить его новогодними фигурками, еловыми ветками, шарами, шишками.