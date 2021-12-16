Мужчина спас обезьянку, сделав ей искусственное дыхание

Водитель из индийского штата Тамилнад, известный как мистер Прабху, спас обезьяну, проведя над ней реанимационные мероприятия.

Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина рассказал, что увидел обезьяну, пытавшуюся на дереве спрятаться от стаи диких собак. Мистер Прабху разогнал собак, и заметил, что животное уже успело очень сильно пострадать от укусов.

"Я испугался, когда обезьяна залезла на дерево с этими травмами, после чего животное упало без сознания. Я его спас и дал воды, но он не хотел ее пить. Я не хотел оставлять его в лесу в таком состоянии", - сообщил мужчина.

Он повез животное в ветеринарный госпиталь, однако по пути обезьяна начала терять сознание. Тогда мужчина, не задумываясь, стал проводить реанимационные мероприятия, в числе которых было и искусственное дыхание.

В результате в ветеринарном госпитале животное пошло на поправку, и в конце концов обезьяна была отдана под надзор лесничих.

Издание отмечает, что в социальных сетях люди стали активно выражать поддержку поступку Мистера Прабху, однако врачи при этом напомнили о риске заражения тяжелыми инфекционными заболеваниями (в первую очередь, бешенством) после таких контактов с животными.