До конца года магнитные бури трижды накроют Землю

До Нового года на Землю обрушатся минимум три магнитных бури, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом месяце еще нужно пережить как минимум три "магнитных" дня. Ближайший геомагнитный удар прогнозируется 16 декабря", - цитирует издание слова ученых.

Согласно прогнозу, магнитная буря ожидается также 19 декабря. Кроме того, этим явлением ознаменуются последние сутки года - 30-31 декабря.

Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своем здоровье в эти периоды, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь, добавили ученые.